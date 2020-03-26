بدلة النحل للحماية من ”كورونا“ في نيوزيلندا (صورة)

أظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ارتداء أشخاص في نيوزيلندا بدلات تربية النحل في أثناء تسوقهم من ”سوبرماركت“ لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.

وشوهد المتسوقون في سوبر ماركت ”Countdown Fairy Springs“ في مدينة روتوروا بنيوزيلندا أمس الأربعاء وهم يرتدون بدلات تربية نحل كاملة مع قناع الوجه والقفازات وهم يشترون السلع الغذائية قبل أن تدخل البلاد في حالة إغلاق.

وقالت إحدى شهود العيان تدعى ”نعومي براك“ والتي كانت تتسوق، إنها صدمت لرؤية الأمر، حيث يبدو أن بعض الناس قد اعتمدوا على طريقة جديدة مثيرة للدهشة في الوقاية من كورونا، ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وشرحت: ”لقد كانت مفاجأة بالتأكيد، لم ألاحظ أن الكثير من الناس بدأوا يصورون المشهد، وكان السوبرماركت يحد من عدد الأشخاص الذين يمكن أن يدخلوا، لذلك لم يكن هناك حشد كبير هناك لرؤيته“.

وأمرت رئيسة وزراء نيوزيلندا ”جاسيندا أرديرن“ بالإغلاق القسري ابتداء من اليوم الخميس لمدة 4 أسابيع على الأقل حيث تهدف الحكومة إلى منع انتشار فيروس كورونا.

وأكد مسؤولو الصحة اكتشاف 78 حالة من المصابين بالفيروس، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 283 حالة.

ومن بين هؤلاء، تعافى 27 شخصا، ويحتاج 7 أشخاص فقط إلى الحجر في المستشفى حاليا، ولا يحتاج أي منهم إلى العلاج في وحدات العناية المركزة.

وعلى عكس أستراليا، تعتمد نيوزيلندا حملة قمع كبرى قبل أي خسارة في الأرواح، إذ أمرت بإغلاق المدارس والجامعات والشركات غير الأساسية، بما في ذلك المطاعم ومصففو الشعر، وأرسلت عمالها إلى منازلهم.

ومع ذلك قالت ارديرن: على الرغم من الحملة، سوف يصاب المزيد من النيوزيلنديين بالفيروس في الأسابيع المقبلة، وسوف ترتفع الأرقام، وتشير الإحصائيات إلى أنه قد يكون لدينا عدة آلاف من الحالات في غضون فترة تتراوح من 10 إلى 12 يوما، ولكن إذا اتبعنا جميعا القواعد، فسنشهد فرقا“.