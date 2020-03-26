 إيران تسجل 157 وفاة و2389 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة – إرم نيوز‬‎

إيران تسجل 157 وفاة و2389 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيران تسجل 157 وفاة و2389 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

المصدر: طهران - إرم نيوز

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، اليوم الخميس، عن وفاة 157 شخصا وإصابة 2389 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في إيران إلى 2234 حالة.

وقال جهانبور، خلال عرض أحدث الإحصائيات، أن ”عدد الوفيات وصل إلى 2234 شخصا والإصابات 29 ألفا و406 أشخاص، وعدد المتعافين 10457“.

وأشار إلى أن عمليات الفحص شملت 50 مليون شخص من سكان إيران ضمن حملة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وظهر فيروس كورونا في إيران في الـ 19 من شباط فبراير الماضي، بمحافظة قم وسط البلاد، وتفشى في جميع المحافظات لاحقا.

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