وفاة 43 طبيبا وممرضا بسبب كورونا في إيران

توفي 43 طبيبًا وممرضًا إيرانيًا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر في البلاد في 19 شباط/فبراير الماضي، حسب قول المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم الخميس،.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ عن جهانبور قوله: ”لقد استشهد (توفي) 43 شخصًا من الكوادر الطبية (أطباء وممرضين) في مواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد“.

وفي 12 آذار/مارس الجاري، اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي، الضحايا من الكوادر الطبية في مواجهة فيروس كورونا بأنهم ”شهداء“.

وعن المساعدات الطبية المقدمة إلى إيران، قال جهانبور إن ”إيران لن تتلقى المساعدات (الطبية) لا من الإدارة الأمريكية ولا من الكيان الإسرائيلي المحتل“، مبينًا أن ”وفد منظمة أطباء بلا حدود لا يزال في إيران، وقد زار المراكز الصحية والعلاجية، وبإمكانه تقديم الخدمات الطبية للأجانب المتواجدين في البلاد“.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، عن أمله بأن تتم السيطرة على فيروس كورونا من خلال تطبيق إجراءات مشددة تبدأ اليوم ولمدة أسبوعين، معتبرًا ظروف بلاده أفضل من العديد من الدول، على الرغم من العقوبات المفروضة على طهران.

بدوره، قال نائب رئيس البرلمان الإيراني مسعود بزشكيان، إن على الحكومة الإيرانية أن تتخذ إجراءات حازمة في مواجهة فيروس كورونا وتعلن حالة التأهب القصوى، لافتًا إلى أن عدم تطبيق الإجراءات المشددة سيمكّن فيروس كورونا من القضاء على كثير من المواطنين والمسؤولين في إيران.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت أمس الأربعاء عن ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى أكثر من ألفي شخص بعد تسجيل 143 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إنه ”تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل وفاة 143 شخصًا وإصابة 2206 آخرين بفيروس كورونا المستجد“، مضيفة أن ”عدد الوفيات ارتفع إلى 2077 شخصًا، وعدد الإصابات بلغ 27017 فيما بلغ عدد المتعافين 9625“.