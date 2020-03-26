فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بـ“كورونا“

سجلت فلسطين 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 83، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، اليوم الخميس .

وقالت كيلة في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمي، إنه ”تم تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا، لأشخاص خالطوا سيدة مصابة بالفيروس وتوفيت أمس في بلدة بدو شمال غرب القدس، ليرتفع عدد المصابين إلى 83″.

ومن ضمن الإصابات، 9 حالات في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 آذار/مارس الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم بعد عودتهم إلى بلدهم.