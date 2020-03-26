أكثر من 5 آلاف قناع طبي في قبو كاتدرائية واشنطن‎ (صور)

عثر القائمون على كاتدرائية واشنطن يوم الأربعاء على آلاف من الأقنعة المخزنة في سردابها، وهي معدات طبية أصبحت نادرة في زمن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الدينية أنها عثرت على أكثر من 5 آلاف قناع تم شراؤها قبل سنوات للكهنة قبل نسيانها في قبو الكاتدرائية المبنية على الطراز القوطي والتي تشرف على العاصمة الأمريكية.

وقال المسؤولون عن الكاتدرائية في بيان ”تم شراء الأقنعة قبل أكثر من عقد، بعد تفشي أزمة صحية سابقة“.

وأضافوا ”كان الغرض منها السماح لرجال الدين بتوفير الدعم الرعوي دون تعريض صحتهم للخطر“.

وبعد التحقق منها، تم التبرع بحوالي 3 آلاف قناع ما زال صالحا للاستخدام لمستشفى جامعة ”جورج تاون“ وقدم 2000 قناع آخر لمستشفى الأطفال الوطني في واشنطن.

وأوضحت الكاتدرائية أنها احتفظت بعدد قليل من الأقنعة للكهنة.