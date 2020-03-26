بينها فقدان الوزن.. أعراض شائعة لقرحة المعدة يجب ألا تتجاهلها

تحدث تقرحات المعدة في بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة، عندما يصبح المخاط الواقي الذي يبطن المعدة غير فعال.

تنتج المعدة حمضا قويا للمساعدة على هضم الطعام والحماية من الميكروبات، ولحماية أنسجة الجسم من هذا الحمض، فإنها تُفرز أيضا طبقة سميكة من المخاط، فإذا ما تآكلت تلك الطبقة، وتوقفت عن العمل بفاعلية، يمكن أن يتسبب الحمض في تلف أنسجة المعدة، مما يسبب القرحة.

كما يمكن أن تحدث قرحة المعدة بسبب عدوى بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري، أو نتيجة الاستخدام طويل الأمد للأدوية المضادة للالتهابات، مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين.

من السهل نسبيا علاج قرحة المعدة، لكنها يمكن أن تسبب مشاكل كبيرة إذا تركت دون علاج، كما يعاني البعض من أعراض، مثل عسر الهضم وحرقة المعدة، تعتمد شدة الأعراض على شدة القرحة.

فيما يلي بعض العلامات والأعراض الشائعة لقرحة المعدة، عليك ألا تتجاهلها:

القيء الممزوج بالدم

يعد القيء الدموي من أهم العلامات التي تؤكد وجود قرحة بالمعدة، كما يمكن أن يظهر الدم باللون الأحمر الفاتح أو اللون البني الداكن.

الحموضة

الحموضة المعوية: قد تشعر بحرقان في الصدر، يمكن أن تحدث حرقة المعدة بسبب الارتجاع الحمضي أو مرض الارتجاع المعدي المريئي.

فقر دم (الأنيميا)

تتسبب قرحة المعدة في الإصابة بنقص الحديد وبالتالي حدوث فقر الدم، الذي تنتج عنه أعراض مثل التعب أو ضيق التنفس أو شحوب الجلد.

فقدان الوزن

نظرا لأن تناول الطعام يسبب الألم، غالبا ما يتجنب الأشخاص المصابون بقرحة المعدة الوجبات وهذا يؤدي إلى فقدان الوزن.

ألم حارق في منتصف البطن

يعد الشعور بالألم في منتصف البطن، أكثر أعراض قرحة المعدة شيوعا، قد تشعر بالألم بشكل أكبر عندما تكون معدتك فارغة ، ويمكن أن تستمر هذه الحالة من بضع دقائق إلى عدة ساعات