ترامب: نيويورك تنتظرها أسابيع صعبة بسبب كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن ولاية نيويورك تنتظرها ”أسابيع صعبة“، باعتبارها البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده من البيت الأبيض، مع خلية الأزمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف ترامب: ”نيويورك هي مشكلتنا الكبرى، وتنتظرها أسابيع صعبة“.

ولفت إلى أنهم ”يقومون ببناء مستشفيات ومراكز طبية جديدة في نيويورك“، مشددا على أن إدارته ”تقوم بكل ما يمكنها لمساعدة نيويورك التي تعاني ظروفا هي الأصعب الآن“.

وأكد أنه سيوقع على حزمة تشريعية بقيمة تريليوني دولار لمعالجة التأثير الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا فور وصولها إلى مكتبه.

وأضاف ترامب: ”أشجع مجلس النواب على تمرير هذا التشريع الحيوي وإرسال الفاتورة إلى مكتبي للتوقيع عليها دون تأخير. وسأوقعه على الفور“.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على الحزمة في وقت لاحق قبل إرسالها إلى مجلس النواب.

وشدد ترامب على أن إدارته لن تتردد في العودة للكونغرس مرة أخرى لطلب مساعدات إضافية في حال الضرورة.

وأكد الرئيس الأمريكي تخصيص 300 مليون دولار للأسر المتضررة من انتشار فيروس كورونا في بلاده.

فيما قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشن، خلال المؤتمر الصحفى، إن قروضا صغيرة تغطى رواتب لمدة شهرين جاهزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كى يبقون موظفيهم في عملهم.

وتابع قائلا: ”نركز حاليًا على دعم الشركات الأمريكية“.

فيما حذر الدكتور أنتوني فاوتشي، رئيس الفريق الطبي، من إمكانية تحول فيروس كورونا إلى وباء موسمي، ملمحا إلى ضرورة الاستعداد لتلك الاحتمالية.

ووفق أرقام صادرة عن جامعة ”جونز هوبكنز“ الأمريكية، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 55 ألفا و238 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 802.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 466 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 21 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 113 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.