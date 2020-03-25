إيطاليا تسجل 683 وفاة جديدة بـ“كورونا“ والإجمالي 7503

قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا ارتفع إلى 7503 بعد تسجيل 683 حالة وفاة جديدة، مما يعكس تراجعا في العدد اليومي للوفيات بعد قفزة في اليوم السابق.

وتوفي 743 شخصا أمس الثلاثاء. وجاء ذلك بعد تسجيل 602 وفاة يوم الاثنين و650 يوم الأحد ورقم قياسي مرتفع يوم السبت بلغ 793 كان أعلى عدد يومي للوفيات منذ ظهور التفشي هناك يوم 21 فبراير/ شباط.

وقالت وكالة الحماية المدنية إن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا ارتفع إلى 74386 من 69176.

ولم يكن رئيس الوكالة أنجيلو بوريلّي حاضرا في المؤتمر الصحفي المعتاد لشرح البيانات لأنه أصيب بالحمى اليوم الأربعاء ويجري فحصه بشأن إصابته بالفيروس.

ومن بين من كانوا مصابين بالمرض على مستوى البلاد، تعافى 9362 تمامًا اليوم الأربعاء مقارنة مع 8326 في اليوم السابق. ويرقد 3489 في وحدات العناية المركزة مقارنة مع 3396 في السابق.

وأعلن إقليم لومبارديا بشمال البلاد الذي يشهد أسوأ انتشار للمرض عن تراجع حاد في الوفيات مقارنة باليوم السابق، لكنه لا يزال في وضع حرج حيث سجل 4474 حالة وفاة و32346 إصابة.

وكان قد سجل حتى أمس الثلاثاء 4178 حالة وفاة و30703 إصابة بالفيروس.