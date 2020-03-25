المغرب يسجل 55 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 55 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ”كورونا“ المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 225 إصابة في البلاد.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة تشير إلى 170 حالة إصابة؛ استنادًا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

وأعلنت الوزارة، أيضًا، أنه تم تسجيل حالة واحدة تماثلت للشفاء التام من فيروس كورونا، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للحالات التي تم تأكيد شفائها إلى 7 حالات.

ويتعلق الأمر – بحسب الوزارة- بحالة شفاء لشخص يبلغ من العمر 69 سنة بمدينة الدار البيضاء، كما ارتفع عدد الوفيات إلى ست حالات.

وتحاول المملكة السيطرة على انتشار فيروس كورونا باعتماد إجراءات صارمة وعلى رأسها فرض حالة الطوارئ الصحية، وتعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية، ومنع السفر والتنقل بين المدن، وإغلاق المدارس، وتعليق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية وغيرها.