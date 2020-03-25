الأردن.. 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا ”كوفيد -19“ إلى 172 حالة بعد أن تم تسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضح وزير الصحة الأردني سعد جابر، خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني لإدارة الأزمات في العاصمة عمان أن الحالات الجديدة لسيدة عراقية استقبلت ضيوفًا من العراق، وأردني قدم من سويسرا في الـ 11 من الشهر الحالي، و8 مخالطين لمريض في أحد المستشفيات العسكرية الأردنية، منهم وافدة من سريلانكا، و5 أردنيين من حفل زفاف في إربد، و4 أردنيين من مخالطي ممرضة مصابة في مستشفى البشير.

وناشد الوزير الأردنيين ألا يفشِّلوا جهود الحكومة وإجراءاتها التي اتخذتها من أجل مواجهة وباء فيروس كورونا، قائلَا:“إن الوضع أصبح خطيرًا ولا يحتمل أي أخطاء“.

وشدد الوزير الأردني على أن قرار تخفيف حظر التجول الذي اتخذته الحكومة، يوم الثلاثاء، بدءًا من، صباح اليوم الأربعاء، يجب ألا يؤدي إلى زيادة الاختلالط بين الأردنيين، مشددًا على أن ”الدولة لا تتهاون أبدًا تجاه أي شخص لا يتبع التعليمات التي أصدرتها الحكومة تجاه منع التجمعات“.

بدوره، أكد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة خلال إيجاز صحفي عقده أيضًا في المركز الوطني لإدارة الأزمات، أن حظر التجول في كل مناطق الأردن ما زال مفروضًا حتى إشعار آخر، محذرًا من أن“كل من يثبت خروجه من منزله دون تصريح مرور، وبغير مبرر، ستفرض عليه غرامة مقدارها 100 دينار ما يعادل ( 70 دولارًا)، وإذا تكررت المخالفة تتضاعف“.