الإمارات.. إحالة 64 مخالفا لقواعد الحجر الصحي إلى النيابة العامة

أحالت وزارة الداخلية الإماراتية 64 شخصًا من المخالطين لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا إلى النيابة العامة؛ بسبب مخالفتهم إجراءات الحجر المنزلي المتخذة بحقهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“، الأربعاء، أن “ وزارة الداخلية أحالت 64 شخصًا من المخالطين لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا إلى النيابة العامة للطوارئ والأزمات بالنيابة العامة الاتحادية؛ وذلك لمخالفتهم أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، وعدم اتباعهم الإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية إليهم، وعدم التزامهم بالحجر المنزلي المطبق لمدة 14 يومًا“.

وذكرت الوكالة أن ”مخالفة تلك القوانين والأحكام المتعلقة بمكافحة الأمراض السارية تصل عقوبتها إلى الحبس أو الغرامة“.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أعلنت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، رصد 85 حالة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت المتحدثة الإماراتية أن 7 من الإصابات التي تم تسجيلها مؤخرا تتضمن 7 حالات من مواطني الدولة، ليصل عدد الحالات إلى 330 حالة.

وذكرت أنه تم شفاء 7 حالات جديدة من فيروس ”كورونا“ المستجد، لتصل حالات الشفاء في الإمارات إلى 52 حالة.