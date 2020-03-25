المسنون في تركيا يلجأون إلى طريقة قديمة للحصول على الطعام (صور)

من نافذة الشقة في الطابق الرابع، تنادي يوكسيل (83 عامًا) البقال الواقف عند زاوية شارعها في إسطنبول، قبل أن تدلي له سلتها وتطلب:“كيلو موز من فضلك“.

يزن البقال الثرثار كيلوغرامًا من الموز ويضعه في كيس ثم في السلة بعد أن يأخذ المال الذي وضعته فيها العجوز، ويناديها:“اسحبي السلة“، تسحب يوكسيل حتى تصل سلتها إلى النافذة وتلتقط الفاكهة من داخلها.

وعاد هذا التقليد القديم في التوصيلات المنزلية إلى الواجهة من جديد وبقوة، رغم أنه ليس غريبًا عن شوارع إسطنبول.

وأصدرت السلطات التركية، الأحد، أمرًا ببقاء من تزيد أعمارهم على 65 عامًا في منازلهم اتقاء لإصابتهم بفيروس كورونا.

وقال البقال ظافر غوندوغدو في حي فيريكوي في منطقة شيشلي في إسطنبول:“كنا نتلقى من قبل 10 طلبات في اليوم، ولكن هذا الرقم وصل إلى 50 الآن“.

وأضاف:“مهما كان ما يحتاجونه، نحن تحت تصرف عملائنا المسنين، سواء من خلال ملء السلال المعلقة، أو تسليم الطلبات عند أبوابهم من 7:00 صباحًا حتى العاشرة مساءً“.

أما بائع اللحوم زينيل أوزونر، الذي يقع متجره في نفس الحي، فقال إنه يفعل ما بوسعه لضمان عدم احتياج كبار السن لأي شيء، موضحًا:“لأنهم أيضًا جيراننا، نوصل لهم الخبز أو الجريدة وليس فقط اللحوم“.

وسجلت تركيا حتى، اليوم الأربعاء، رسميًا 44 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، معظمهم، وفقًا لوزير الصحة فاهرتين كوجا، من كبار السن.

وقال كوجا هذا الأسبوع:“أناشد كبار السن، هذا المجتمع بحاجة الى خبراتكم الحياتية .. من فضلكم لا تخاطروا بحياتكم والتزموا بالإجراءات“.

وبالإضافة إلى أمر كبار السن بالبقاء في منازلهم، اتخذت السلطات مجموعة من الإجراءات من إغلاق المدارس والجامعات إلى حظر صلاة الجماعة، لكنها حتى الآن لم تصل إلى حد الإغلاق الكامل.