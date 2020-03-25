 الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في فلسطين‎ – إرم نيوز‬‎

الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في فلسطين‎

الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في فلسطين‎

المصدر: رام الله – إرم نيوز

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، مبينة أن الضحية امرأة في الستينيات من عمرها.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم: إن ”أول حالة وفاة في فلسطين بفيروس كورونا سجلت لسيدة تم اكتشاف إصابتها صباح اليوم الأربعاء في قرية بدو قضاء مدينة القدس المحتلة، فيما ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس إلى 64 إصابة“.

وكشف ملحم عن إصابة ابنة السيدة المتوفاة وزوج ابنتها، فيما يتم فحص عينات أخذت من أبنائها، وستصدر نتائجها الليلة.

وكانت السلطة الفلسطينية قد اتخذت سلسلة من الخطوات من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، فيما تواصل أعداد المصابين بالارتفاع، حيث وصلت إلى 64 حالة، توفيت واحدة منها، وتماثلت 17 أخرى للشفاء.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الحكومة الفلسطينية
تاغ
تفشي كورونا
صحة
فلسطين المحتلة
فيروس كورونا
كورونا
منظمة الصحة العالمية
تاريخ النشر
تاريخ التحديث