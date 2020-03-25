الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في فلسطين‎

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، مبينة أن الضحية امرأة في الستينيات من عمرها.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم: إن ”أول حالة وفاة في فلسطين بفيروس كورونا سجلت لسيدة تم اكتشاف إصابتها صباح اليوم الأربعاء في قرية بدو قضاء مدينة القدس المحتلة، فيما ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس إلى 64 إصابة“.

وكشف ملحم عن إصابة ابنة السيدة المتوفاة وزوج ابنتها، فيما يتم فحص عينات أخذت من أبنائها، وستصدر نتائجها الليلة.

وكانت السلطة الفلسطينية قد اتخذت سلسلة من الخطوات من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، فيما تواصل أعداد المصابين بالارتفاع، حيث وصلت إلى 64 حالة، توفيت واحدة منها، وتماثلت 17 أخرى للشفاء.