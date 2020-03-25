الأردن يرسل طائرة من دواء ”الملاريا“ إلى تونس لمواجهة كورونا

قرّر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني إرسال طائرة أردنية خاصة إلى تونس لنقل الدواء المضاد للملاريا الذي أعطى نتائج إيجابية في معالجة فيروس ”كورونا المستجد”، وفق بلاغ صادر عن الرئاسة التونسية.

جاء ذلك، خلال مكالمة هاتفيّة، جرت يوم الأربعاء، بين الرئيس التونسي، قيس سعيد والملك عبد الله الثاني.

وبحسب البلاغ الرئاسي، فقد تناولت المحادثة ”العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع الشعبين التونسي والأردني، وإلى ضرورة حشد كل الجهود في مواجهة جائحة كورونا العالمية“.

وعبّر الرئيس التونسي، عن استعداد بلاده للتعاون في هذا المجال مع أشقائها بما لديها من إمكانيات، مؤكدا أن هذا الوضع يجب مقاربته، إضافة للمقاربات الوطنية والثنائية، مقاربة عالمية، لاسيما موضوع مشروع القرار الذي أعدته تونس للعرض على مجلس الأمن الدولي.

وأعرب الملك عبد الله عن تقديره لهذا التصور، موجها الدعوة إلى رئيس الجمهورية لزيارة الأردن، فيما دعا سعيد العاهل الأردني لزيارة تونس.

يشار إلى أنّ تونس تقدّمت الإثنين الماضي، بمشروع إلى مجلس الأمن الدولي، لتكون الإجراءات على المستوى العالمي لمكافحة فيروس كورونا متناسقة.

وأكد سعيد أن المقاربات التقليدية لم تعد مجدية لمواجهة مثل هذه الجوائح، مشيرًا إلى أن ”الحرب اليوم هي حرب أولى من نوعها تتعلق بالإنسانية جمعاء“.