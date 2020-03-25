ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر إلى 302 ووفاة 21 شخصا ‎

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ؛ اليوم الأربعاء؛ عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 302 بينهم 21 قضوا بالوباء القاتل.

وفي لقاء صحفي بالعاصمة الجزائر؛ جرى الكشف عن 38 إصابة مؤكدة خلال الساعات الأخيرة؛ فضلا عن حالتي وفاة لرجل (42 عاما) من محافظة تيبازة الشمالية؛ وامرأة (58 سنة) من مدينة قسنطينة الشرقية.

إلى ذلك؛ أعلن مدير معهد باستور للتحاليل بالجزائر؛ اليوم الأربعاء؛ أن فرنسا هي مصدر تفشي فيروس كورونا في بلاده التي سجلت 264 إصابة بينها 19 حالة وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية على لسان خالد درار مدير معهد باستور في العاصمة الجزائر؛ أن ”كافة الحالات المرصودة للوباء القاتل؛ مصدرها مغتربون أتوا من فرنسا“.

واستهجن درار ما سماها ”الإشاعات المغرضة التي تستهدف حقيقة انتشار كورونا في الجزائر“؛ مشيرا أن معهد باستور يعمل بتوصيات منظمة الصحة العالمية؛ كما اعتبر أن عدد الإصابات قليل مقارنة بما تشهده دول القارة الأوروبية.