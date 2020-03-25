وفاة تونسي بـ“كورونا“ في فرنسا‎

توفي اليوم الأربعاء، مواطن تونسي مقيم بالعاصمة الفرنسية باريس بفيروس ”كورونا”، وفق ما ذكرته إذاعة ”موزاييك“ المحلية.

وأفاد المصدر ذاته، أنّ المتوفّى يبلغ من العمر 71 عاما، وقد فارق الحياة بعد أيام قليلة من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقبل ذلك، سجّلت تونس، اليوم، حالة وفاة خامسة، لترتفع حصيلة المتوفين بفيروس ”كورونا المستجد“ بتونس إلى خمس حالات وفاة، بعد إعلان وفاة كهل من محافظة الكاف شمال غربي البلاد، بعد ساعات من إعلان وفاة كهل بمحافظة المهدية الساحلية.

ومن جانبها أكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية اليوم، تماثل ثاني حالة من بين المصابين بفيروس ”كورونا المستجد“ في تونس، للشفاء، موضحة أنه من المنتظر الإعلان خلال الأيام القادمة عن تزايد عدد المتماثلين للشفاء.

و أعلن في تونس، مساء الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى أربع.

وأكدت مصادر محلية، أن المتوفى الرابع فارق الحياة بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا.

وسجلت تونس أمس الثلاثاء، 25 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 114، في أكبر ارتفاع يشهده نسق الإصابات، تزامنا مع تشديد الإجراءات لفرض الحجر الصحي العام.

ولأول مرة تتخطى تونس عتبة الـ 100 مصاب، وتسجل 25 حالة جديدة في يوم واحد، بعد أن كان نسق ارتفاع الإصابات يزيد بتواتر يتراوح بين 3 و14 إصابة.