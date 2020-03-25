كوريا الجنوبية تدرس إمكانية إرسال أجهزة كشف ”كورونا“ إلى أمريكا

قالت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها تبحث ما إذا كان لديها مخزون كاف من أجهزة الكشف عن فيروس كورونا المستجد، لتوسيع صادراتها للولايات المتحدة بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدة.

وجاء طلب ترامب في اتصال هاتفي في وقت متأخر أمس الثلاثاء، مع الرئيس مون جيه-إن، الذي قال إن سيؤول ستقدم أقصى قدر ممكن من الدعم إذا كانت هناك معدات احتياطية، طبقا لما ورد في بيان أصدره البيت الأزرق في كوريا الجنوبية.

وقالت رئيسة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جيونغ إيون كيونغ، للصحافيين: ”استطعنا حاليا تأمين كمية ومخزون من أجهزة الاختبار يكفيان للاستخدام المحلي، لكن لا بد أن أتحقق أكثر من مدى توافر كميات إضافية للتصدير“.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة انتشارا سريعا لفيروس كورونا المستجد، في عدد من الولايات، حيث تُرصد آلاف من حالات الإصابة يوميا، وهي تطورات دفعت سيؤول أيضا إلى أن تعلن اليوم الأربعاء أنها ستشدد الرقابة في منافذها الحدودية بالنسبة للمسافرين القادمين من الولايات المتحدة.

وقالت جيونغ إن كوريا الجنوبية لديها القدرة على إجراء ما يصل إلى 20 ألف اختبار يوميا.

وذكرت شركة ”سيجين“ الكورية الجنوبية، وهي الشركة الوحيدة المدرجة في البورصة ضمن الشركات الخمس المعتمدة لصنع أجهزة اختبار فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء،

إنها توفر بالفعل 70 إلى 80 % من الأجهزة المستخدمة في إيطاليا والولايات المتحدة، ورفضت تحديد العدد.

وقالت جيونغ أيضا إن كوريا الجنوبية تلقت طلبات من نحو عشر دول للحصول على أجهزة اختبار للفيروس ودعم آخر لكنها رفضت تحديد هذه الدول، وقالت الحكومة إنها صدّرت بعض الأجهزة للإمارات وتجري محادثات مع دول أخرى.

وزار الرئيس مون شركة ”سيجين“ اليوم الأربعاء، كما اجتمع مع رؤساء أربع شركات غيرها تُصَنع أدوات أخرى، وذلك للإشادة بعملهم الجاد ومساهمتهم في احتواء الفيروس.

وارتفع سهم شركة ”سيجين“ بنحو 30 % ليبلغ مستوى قياسيا بعد النبأ الخاص بطلب ترامب.

ونالت كوريا الجنوبية إشادة لنجاحها في إبطاء انتشار فيروس كورونا دون تعثر يذكر نسبيا، وسجلت البلاد 9137 حالة إصابة مؤكدة و126 حالة وفاة فقط، ونجحت في تقليل عدد الإصابات الجديدة في اليوم إلى 100 حالة أو أقل خلال الأربعة عشر يوما الماضية على التوالي.

وعلى عكس ذلك، سجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 53500 حالة إصابة، وأكثر من 700 وفاة وهي تغلق قسما من البلاد بشكل جماعي.

وقالت كوريا الجنوبية إنها ستشدد عمليات الفحص على الحدود للمسافرين القادمين من الولايات المتحدة بحلول يوم الجمعة، إضافة لدول أخرى شهدت انتشارا واسعا للمرض.