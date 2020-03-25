وفاة و40 إصابة جديدة بكورونا في مصر

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد اليوم الأربعاء، عن تسجيل وفاة و40 إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل مصر، موضحة أنه تم تعافي 13 حالة من المصابين الذين تم الإعلان عنهم خلال الأيام الماضية، وخروجهم من مستشفيات العزل الصحي.

وقالت الوزيرة، في مؤتمر صحفي، بمشاركة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة الأربعاء، ليصل إجمالي الحالات التي توفيت إلى 21 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 93 حالة تعافت تماما من الإصابة، مبينة أن في مصر حاليا 444 حالة إصابة بكورونا.

وناشدت الوزيرة المواطنين بالالتزام بإجراءات العزل المنزلي، مؤكدة أن مصر تهدف إلى النزول بعدد الإصابات بكورونا والسيطرة على انتشاره، خاصة في ظل تفشي الفيروس في الدول التي لم تلتزم شعوبها بالعزل، مشددة على أن قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري التي كان آخرها حظر التجوال، تهدف إلى تقليل عدد الإصابات اليومية.

وأشارت زايد إلى أن الخوف الأكبر على كبار السن والحوامل، وطالبت بتقليل الزيارات لهم والاطمئنان عليهم دون مخالطة، كما حذرت المواطنين من القيام بإجراء فحص كورونا داخل أي معامل خاصة.