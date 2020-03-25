توقيف سعودي يزعم استثناءه من منع التجول (فيديو)

أوقفت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، مواطنا ظهر بمقطع فيديو مصور يزعم خلاله أنه مستثنى من أمر منع التجول، الذي فرضته الحكومة في محاولتها لاحتواء تفشي وباء كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة الوطن السعودية، عن مصدر مسؤول في النيابة العامة قوله، إنه صدر توجيه للنيابة العامة للجهة المختصة بالقبض على المذكور، والقيام بإجراءات البحث والتحري عنه، والتأكد من كونه المعني وإحالته للنيابة العامة.

وأكد المصدر للصحيفة، أن إنتاج ونشر ما يمس بالنظام العام يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 5 سنوات، وغرامة تصل 3 ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة.

وأهاب المصدر، بالمجتمع المحلي، التحلي بالمسؤولية الجادة والوعي التام في ظل الوضع القائم وعدم مخالفة التعليمات الصادرة عن السلطات.

عاجل | النيابة العامة توجه بالقبض على مواطن بالمنطقة الجنوبية ظهر بمقطع فيديو متداول يزعم أنه مستثنى من أمر منع التجول، لانطواء السلوك على انتاج ما يمس النظام العام والتضليل بنشره لمعلومات غير صحيحة تمس الأمر الملكي. pic.twitter.com/Cmjssqp9tT — مجتمعنا (@KSASociety) March 25, 2020

يذكر أن، الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق اليوم الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.