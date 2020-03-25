ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين إلى 62 حالة

أعلنت الحكومة الفلسطينية الأربعاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في فلسطين إلى 62 حالة، بعد تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي إنه تم تسجيل حالتين جديدتين بكورونا لسيدتين، الأولى من مدينة رام الله (وسط)، والأخيرة من بلدة بدّو شمال غرب القدس؛ ليرتفع بذلك مجمل الإصابات إلى 62 في فلسطين، غالبيتها من الضفة الغربية المحتلة، وحالتان فقط من قطاع غزة.

وكانت الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات والتدابير ”المشددة“ في إطار حالة الطوارئ المعلنة قبل نحو أسبوعَين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا في فلسطين، منها حظر التجوال الليلي، ومنع التنقل بين المحافظات، باستثناء الحالات الطارئة، وإخضاع القادمين من الخارج للحجر الإجباري لمدة 14 يوما، ومنع العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الإسرائيلية من الذهاب لأماكن عملهم مطلقا، في حين ستعمل البنوك تحت حالة الطوارئ.