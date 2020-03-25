السعودية.. كيف سيدفن المتوفى الأفغاني بسبب ”كورونا“؟

قالت صحة المدينة المنورة إن دفن المقيم الأفغاني الذي توفى بسبب فيروس كورونا، سيتم وفق إجراءات وقائية ونظامية متبعة في حالة وفاة المقيمين، حسب ما نقلته صحيفة عكاظ اليوم الأربعاء عن المتحدث الإعلامي لصحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق.

وقال أبو عنق إن المقيم الأفغاني كان حضر إلى قسم الطوارئ بمستشفى أحد، حيث تم إجراء التحاليل المخبرية له مباشرة، لكن حضوره جاء متأخرا وتدهورت حالته الصحية سريعا.

وأكد أبو عنق أن الطاقم الطبي قدم له جميع الخدمات الطبية اللازمة، وتم بعد ذلك القيام بإجراءات تقصي وحصر لجميع المخالطين له وعمل الفحوصات اللازمة لهم، مشيرا إلى وجود إجراءات احترازية ووقائية على دقة عالية في المستشفى لتجنب انتقال الفيروس للممارسين الصحيين.