أعراض مبكرة تنذرك بالإصابة بالحساسية.. تعرف عليها

يدرك بعض الأشخاص إصابتهم بمرض الحساسية متأخرا رغم ظهور الأعراض عليهم ، وفق ما نشر موقع “ با- باميل ”، الذي تحدث عن بعض الأعراض المبكرة التي تُنذر صاحبها بوجود الحساسية.

انسداد الأنف والتهاب الحلق

عند الاستيقاظ في الصباح والشعور بالانسداد في الأنف والتهاب الحلق أو الاستيقاظ بحلق جاف أو مؤلم حتى مع وجود درجة حرارة مناسبة في الغرفة ولا تستدعي حدوث هذه الأعراض فهذه مؤشرات على الإصابة بمرض الحساسية.

حكة وتورم الجلد

عادة يشعر الأشخاص بجفاف البشرة التي تؤدي لتهيجها وتورم الجلد في فصل الشتاء ولكن مع استمرار وجود الحكة المستمرة والتي يصاحبها التورم أو الصداع أو انسداد الأنف، كل هذه الأعراض تُنذرك بالإصابة بأحد أنواع الحساسية إما من العطور أو المنظفات أو الأدوية أو المكملات الغذائية.

الصداع المستمر والشعور بالإعياء

عند الشعور المستمر بالإعياء والضعف العام والصداع المستمر بالإضافة للشعور بالغثيان وحكة الجلد كل هذه الأعراض تُنذرك بإصابته بالحساسية وضرورة الحصول على المساعدة الطبية.

الطفح الجلدي المستمر

قد يخطئ بعض الأشخاص عند ظهور الطفح الجلدي ويظنون أنهم مصابون بحب الشباب أو الأكزيما ولكن حدوث الطفح الجلدي المستمر في منطقة الظهر واليدين دليل قوي ومؤشر على الإصابة بالحساسية إما من الطعام أو الحيوانات.

نزلات البرد والجيوب الأنفية المستمرة

عندما تطول فترة الإصابة بنزلات البرد أو أعراض الجيوب الأنفية وعندما تصبح الأدوية والمضادات الحيوية بلا تأثير، فإن ذلك مؤشر قوي على إصابة الشخص بالحساسية والتهابات الجهاز التنفسي.

العيون المائية والحساسة

عند التواجد بالخارج يشعر بعض الأشخاص بحكة في العينين واحمرارها أو وجود ماء داخل العيون، هذه الأعراض تدل على الإصابة بحساسية الغبار أو احد منتجات العناية بالبشرة.

الشعور بالإعياء خارج المنزل

هناك بعض الأشخاص يشعرون بأعراض مزعجة مثل الصداع أو الحكة عندما يتواجدون في أحد الأماكن المغلقة كالمكتبة على سبيل المثال أو إذا كانوا متواجدين في الهواء الطلق وهذه مؤشرات على الإصابة بحساسية حبوب اللقاح أو الغبار أو الحيوانات.