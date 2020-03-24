إصابة 3 بحارة على متن حاملة طائرات أمريكية بكورونا‎

قال مسؤولون في البحرية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الاختبارات أكدت إصابة 3 بحارة أمريكيين على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت فى المحيط الهادئ بفيروس كورونا، لتكون إصابتهم هي الأولى بالفيروس على متن سفينة عسكرية أمريكية فى البحار.
وكشف توماس مودلي القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي في مؤتمر صحفي أن البحارة الثلاثة خضغوا للحجر الصحي ويجري نقلهم من السفينة. وعلى متن السفينة حوالى خمسة آلاف فرد.
وكان آخر مرة رست فيها السفينة بميناء فى فيتنام قبل حوالى 15 يوما، حسب قائد العمليات البحرية الأميرال مايك جيلداي إن.