إسبانيا تطلب مساعدة ”الناتو“ مع ارتفاع وفيات ”كورونا“ إلى نحو 2700

طلبت القوات المسلحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، من حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقديم المساعدة الإنسانية لإسبانيا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مع ارتفاع عدد الوفيات هناك إلى نحو 2700 وفاة، والإصابات إلى نحو 40 ألف إصابة.

ومع انتشار الوباء في أنحاء البلاد، كانت إسبانيا من أكثر الدول تضررًا، وحلت في المرتبة الثالثة بعد إيطاليا والصين من حيث عدد الوفيات (2696 وفاة)، بعد أن توفي 514 شخصًا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

ورغم إجراءات الإغلاق غير المسبوقة التي فرضتها السلطات في 14 آذار/مارس الجاري، واصلت الوفيات والإصابات الارتفاع، ما اضطر السلطات إلى استدعاء الجيش للمشاركة في جهود وقف انتشار الوباء.

وبعد أن زادت السلطات عدد الفحوصات، ارتفع عدد من تم تشخصيهم بالإصابة بكوفيد-19 بنحو 20% ليصل إلى 39673 مصابًا، بحسب وزارة الصحة.

وقالت السلطات الصحية، إنه سيتضح ما إذا كانت إجراءات الإغلاق قد أتت بالنتيجة المرجوة.

وصرح وزير الصحة، سلفادور ايلا، في مؤتمر صحفي متلفز ”هذا أسبوع صعب للغاية لأننا في المراحل الأولى من التغلب على الفيروس، وهي مرحلة نقترب فيها من ذروة الوباء“.

وكالعديد من الدول، تعاني إسبانيا من نقص الإمدادات الطبية لإجراء الفحوص للفيروس، وكذلك العلاجات ومعدات الحماية للعاملين على الخطوط الأولى في مكافحة الوباء.

وذكر حلف شمال الأطلسي في بيان، أن الجيش الإسباني طلب ”مساعدة دولية“ تشتمل على الإمدادات الطبية للمساعدة على الحد من انتشار الفيروس بين صفوف الجيش والمدنيين.

واشتمل الطلب على 450 جهاز تنفس، و500 ألف علبة فحص سريع، و500 جهاز تهوية و1,5 مليون قناع وجه.

”أيام صعبة“

ومع استمرار ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين، سعت حكومة رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، إلى الحصول على موافقة البرلمان لتمديد فترة الطوارئ لمدة أسبوعين إضافيين حتى 11 نيسان/أبريل المقبل، اي قبل عيد الفصح بيوم، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، ماريا خيسوس مونتيرو، في المؤتمر الصحفي ”ندرك مدى صعوبة إطالة هذا الوضع، ولكن من الضروري للغاية أن نواصل مكافحة الفيروس من أجل كسب هذه المعركة“.

وأكدت أن إسبانيا ”تمر بمرحلة حاسمة من الاستجابة للأزمة التي تعتبر اختبارًا للمجتمع الإسباني بطريقة لا يمكن تصورها“، وأقرت بأن ”هذه أيام صعبة للغاية“.

والارتفاع الكبير في أعداد المصابين بالفيروس دفع النظام الطبي إلى شفير الانهيار، حيث أصيب نحو 5400 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالفيروس، أي نحو 12% من إجمالي المصابين.

وسجلت منطقة مدريد أعلى عدد من الإصابات (12352 إصابة)، أي أقل بقليل من ثلث إجمالي الإصابات، كما سجلت 1535 وفاة، أو 57% من إجمالي إصابات البلاد.

الفصح وما بعده

وفي تصريح لتلفزيون ”تي في اي“ العام، قال رئيس الخدمات الصحية في مدريد، أنريكي رويث اسكوذيرو، إن الأزمة ”غير مسبوقة في تاريخ النظام الصحي القومي الإسباني“، مرجحًا استمرار الإغلاق إلى ما بعد عيد الفصح.

وقال ”أعتقد أننا سنمدد الإغلاق إلى ما بعد الأسبوع المقدس، وهذه الإجراءات المشددة ستستمر إلى ما بعد ذلك“، في إشارة إلى الفترة التي تمتد حتى الفصح الذي يصادف هذا العام في 12 نيسان/أبريل المقبل.

وبسبب الضغط على خدمات الجنازات، قام المسؤولون في مدريد بتحويل حلبة تزلج في مركز تجاري إلى مشرحة مؤقتة.

وذكر رئيس بلدية مدريد، خوسيه لويس مارتينز-الميدا لتلفزيون ”تي في اي“: ”ليست لدينا القدرات اللوجستية للقيام بجميع عمليات الدفن والحرق بالوتيرة التي يموت فيها الناس“.

كما حولت العاصمة الإسبانية جزءًا من مركز المعارض العملاق إلى مستشفى ميداني يتسع لنحو 1500 سرير، ويمكن توسيعه ليتسع إلى نحو 5500 مريض.