مصر.. وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد؛ عن وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية بفيروس كورونا تبلغ من العمر 54 عاما، مبينا أن إجمالي العدد الوفيات في مصر جراء الفيروس بلغ 20 وفاة و 402 إصابة من ضمنهم 80 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل.

وأوضح المتحدث؛ في بيان نشره على ”فيسبوك“؛ أنه ”تم تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، ماعدا حالة لأجنبي وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا“، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وحول عدد المتعافين من الفيروس، قال مجاهد إنه ”تم حتى الآن خروج 12 حالة من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتعافيهم ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية“.