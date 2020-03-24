بريطانيا تسجل أعلى زيادة يومية في عدد ضحايا ”كورونا“

سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء أعلى زيادة يومية في عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا، كما زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بوتيرة سريعة، ما يؤكد الحاجة الملحة لتحرك الحكومة من أجل إغلاق البلاد.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن حصيلة الوفيات في أنحاء المملكة المتحدة ارتفعت اليوم بواقع 87 إلى 422 حالة حتى الساعة 0900 بتوقيت غرينتش، أي بزيادة نسبتها 26% على أساس يومي.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة من 6650 إلى 8077 حالة أي بنسبة 21%.

وأمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين أمس الإثنين، بالبقاء في منازلهم للحيلولة دون انتشار الفيروس، كما فرض قيودا على مناحي الحياة اليومية بصورة لم تحدث من قبل.