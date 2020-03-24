ارتفاع عدد المصابين بـ“كورونا“ في المغرب إلى 170

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 170 حالة.

وأكدت الوزارة، أن عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى خمس حالات، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء إلى ست حالات.

وفيما يخص التوزيع الجغرافي لمجموع الحالات المؤكدة المسجلة في المغرب، فقد تصدّرت جهة الدار البيضاء – سطات، قائمة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بـ42 حالة.

وتحاول المملكة السيطرة على انتشار فيروس كورونا باعتماد إجراءات صارمة وعلى رأسها فرض حالة الطوارئ الصحية، وتعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية، ومنع السفر والتنقل بين المدن، وإغلاق المدارس، وتعليق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية وغيرها.