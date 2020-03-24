الأردن يعلن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ‎

أعلن الأردن، اليوم الثلاثاء، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ”كوفيد -19“ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 153 من مختلف الجنسيات غالبيتهم من الأردنيين.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة في المركز الوطني لإدارة الأزمات في العاصمة عمان، إنه“تم تسجيل (26) إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات (153)، وإن جميع المصابين موجودون في العزل الصحي“.

وحول تفاصيل الحالات التي تم تسجيلها، أوضح الوزيرالأردني، أن“12 حالة إصابة بفيروس كورونا تم رصدها من محافظة إربد شمال الأردن، حيث كانوا قد حضروا حفل زفاف تبين لاحقًا أن أحد العرسان مصاب بفيروس كورونا“، مشيرًا إلى أن ”من بين الإصابات الجديدة أيضًا سيدة إسبانية وآخر أمريكي والبقية لأردنيين خالطوا إحدى الممرضات المصابات بالفيروس أثناء عملها في قسم العظام بمستشفى البشير في العاصمة عمان“.

وأهاب وزير الصحة بالأردنيين لضرورة الالتزام في منازلهم والعمل بتعليمات وإجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، والتي منها استمرار فرض حظر التجول الذي أنهى يومه الرابع على التوالي.

بدوره، وصف وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن بـ“المؤشر الخطير في ظل زيادة الأعداد“.