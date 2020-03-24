خبراء يكتشفون 40 نوعًا من فيروس كورونا‎

كشف العلماء في آيسلندا أنهم وجدوا 40 طفرة في الفيروس التاجي ”كوفيد–19“ الذي ترك العالم في حالة ذعر.

وتم اكتشاف الطفرات عن طريق تحليل مسحات من مرضى ”كوفيد-19“ في آيسلندا، حيث تم الإبلاغ عما يقرب من 600 حالة حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإنه باستخدام التسلسل الجيني، حدد الباحثون عدد الطفرات التي شهدها الفيروس، والتي يمكن أن تكون بمثابة بصمات الفيروس للإشارة إلى مكان نشأته في العالم.

وبالفعل تمكن العلماء الآيسلنديون من تتبع الأنواع الـ 40 من الفيروس التاجي إلى 3 دول أوروبية، بما في ذلك: النمسا، وإيطاليا، وإنجلترا.

وأوضح الفريق، أن الفيروسات تتحور مع تطورها، مما قد يتسبب بتغير سلوكها بطرق مختلفة، فالتحور هو العملية البيولوجية التي سمحت للفيروس بمهاجمة جسم الإنسان في المقام الأول.

ويعتقد العلماء، أن العدوى تكمن في الحيوانات لسنوات، وربما حتى عقود، قبل أن تكتسب القدرة على القفز إلى البشر.

وتساعد دراسة الفيروسات باستخدام علم الجينوم على فهم كيفية تصرفها، مما سيساعد العلماء على مكافحة الوباء المتصاعد.

وقال البروفيسور“ألان راندروب تومسن“، عالم الفيروسات من قسم المناعة والأحياء الدقيقة في جامعة كوبنهاغن، إن النتائج التي وصفها الفريق ”منطقية“.

وأضاف:“من المثير للاهتمام ظهور 40 نوعًا مختلفًا من الفيروس خلال فترة قصيرة كهذه“.

وكانت دراسة سابقة في الصين، نُشرت في أوائل مارس، قد أشارت إلى أن الفيروس التاجي قد تحول إلى سلالتين منفصلتين على الأقل منذ بدء تفشي المرض في ديسمبر، وهما ”L“ و ”S“.