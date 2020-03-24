مكونات طبيعية للتخلص من جفاف الأنف.. تعرف عليها‎

يتعرض الكثير منا لمشكلة جفاف الأنف والتي تحدث في بعض الأوقات بسبب الحساسية أو نزلات البرد، وقد تسبب تلك الحالة مضايقة للشخص المصاب بها.

وعلى الرغم من أن مشكلة جفاف الأنف لا تعد من الحالات الصحية الخطيرة، إلا أنها تثير اشمئزاز الكثير، وربما تعرض الشخص للعديد من المشاكل الصحية، كما أنها قد تسبب مشكلة في التنفس وأحيانًا تسبب مشكلة في الجيوب الأنفية والصداع.

ولذلك أصبح من المهم معالجة تلك المشكلة قبل أن يزيد ضررها ويؤثر على صحتك، وعندما تعاني من رشح في الأنف ربما يؤدي ذلك لمشكلة جفاف الأنف، وهذا لا يتطلب منك استخدام الأدوية لترطيبها، لكن عليك فقط استخدام بعض المواد المنزلية البسيطة ذات المكونات الطبيعية المناسبة لعلاج جفاف الأنف، بحسب مجلة ”مسكيرا“ البريطانية، وهي:

زيت جوز الهند

يعد زيت جوز الهند مكونًا طبيعيًا مجربًا وموثوقًا به لعلاج العديد من المشاكل، حيث يساعد على ترطيب الأنف وتقليل المضايقة التي يسببها جفاف الأنف للشخص، ويمكنك وضع قطرة واحدة أو قطرتين من زيت جوز الهند في كل فتحة أنف، وهذا سينعش ويرطب الأنف.

زيت الزيتون

هذا الزيت لديه القدرة على ترطيب الأنف، وتقليل الجفاف وإزالة القشور، ويعطي الأنف المزيد من الارتياح كي يقوم بوظيفته دون أي قلق أو انزعاج، ويمكنك استخدام بعض القطرات في كل فتحة في الأنف أو يمكنك استخدام قطعة قطن، بحيث تغمسها في الزيت وتقطرها داخل الأنف.

ماء مالح

يعد ماء الملح طريقة أخرى لحل مشكلة جفاف الأنف، حيث يمكنك مزج ملعقة صغيرة من الملح في نصف كوب ماء ثم اسكبها في زجاجة رذاذ، وقم برش بعض منها داخل الأنف أو اسكب القليل منها في يدك واستنشق منها داخل أنفك ثم أخرجها بعد لحظات قليلة.

الفازلين

يعد الفازلين الطريقة المفضلة لترطيب الأنف، قم بوضع بعض الفازلين على أصابعك وطبقه داخل الأنف بشكل مناسب، مع مراعاة عدم وضع كمية كبيرة من الفازلين.