ارتفاع وفيات كورونا في الجزائر إلى 19

كشفت اللجنة الحكومية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع إصابات الوباء القاتل إلى 264 في البلاد، وتسجيل حالتي وفاة، ما يرفع إجمالي من قضوا بكورونا إلى 19، وسط الاشتباه في 322 حالة جديدة.

وفي لقاء صحفي بالعاصمة الجزائر، أشار جمال فورار إلى ”تسجيل 34 حالة جديدة في اليوم الأخير“، مؤكدا ”أن 90 % من الإصابات لمغتربين عادوا حديثا إلى الجزائر“.

وأعلن المسؤول المذكور تسجيل حالتي وفاة في محافظتي بومرداس وتيزي وزو، في وقت تمدّد وباء كوفيد 19 إلى 27 ولاية، فيما تتراوح أعمار غالبية المصابين بين 32 و60 عاما، بالتزامن مع تسجيل 125 إصابة في مدينة البليدة الشمالية التي تعد البؤرة الكبرى للوباء.

وأصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مساء الإثنين، أمرًا بفرض حجر صحي كامل على مدينة البليدة (50 كيلومترا غربي العاصمة الجزائر) لمدة 10 أيام، كما تضمنت الإجراءات الإضافية المتخذة لمواجهة كورونا حظر التجوال بالعاصمة من الساعة 7 مساء إلى 7 صباحًا.

وجرى إقرار غلق كل المقاهي والمطاعم والمحلات مع استثناء محلات المواد الغذائية والمخابز والألبان، فضلاَ عن البقالات ومحلات الخضروات والفواكه.

وفرض تبون غلق قاعات الحفلات والاحتفالات والأعراس العائلية، واحترام مسافة الأمان الإجبارية، على الأقل متر بين الأشخاص، ومنع تنقل سيارات الأجرة عبر كافة التراب الوطني.