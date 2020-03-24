الإقالة عقاب موظفين في باكستان بسبب سيلفي مع مريض كورونا

المصدر: ا ف ب

أقالت باكستان ستة موظفين حكوميين؛ لالتقاطهم صورة سيلفي مع مريض كورونا المستجد في مركز للحجر الصحي، وفق مسؤول محلي اليوم الثلاثاء.

وتظهر هذه الصورة التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة رجال حول المريض، وقد كان كثير من هؤلاء مبتسمين دون وضع أي منهم كمامة واقية.

والتُقطت الصورة في منشأة للعزل قرب مدينة سكهر بولاية السند التي سجلت 399 إصابة بفيروس كورونا المستجد من أصل 892 حالة في سائر باكستان حتى الساعة.

وقال المسؤول المحلي في سكهر رانا عديل: ”أقيل ستة موظفين حكوميين وأودعوا الحجر الصحي“.

وأشار عديل إلى أن الموظفين الستة في مصلحة الأراضي في الولاية، كانوا يزورون سياسيا محليا يقبع في الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد إثر زيارة إلى إيران.

ويأتي قرار تجميد مهام هؤلاء في وقت فرضت فيه باكستان قيودًا مشددة على الحركة في البلاد؛ لتطويق انتشار الفيروس.

وأفادت شرطة السند أنه تم توقيف أكثر من 700 شخص في مدينة كراتشي أمس الإثنين، إثر إعلان الولاية تدابير الحجر المنزلي للسكان.

وأكدت السلطات الباكستانية تسجيل ست وفيات حتى اليوم جراء فيروس كورونا المستجد.