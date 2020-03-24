الإمارات تعلن تسجيل 50 إصابة جديدة بـ“كورونا“

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في الإمارات إلى 248 حالة.

وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة التي جرى رصدها تعود لجنسيات مختلفة، شملت شخصا واحدا من ”سيريلانكا، بريطانيا، السعودية، اليمن، تونس، جنوب أفريقيا، بلجيكا، كوريا الجنوبية، بلغاريا، فرنسا، التشيك، أستراليا، لبنان، كينيا، المالديف، السودان، إيران، إيرلندا، المغرب، باكستان، السويد“.

كما تشمل الحالات شخصين من كل من ”إيطاليا، مصر، الإمارات، إسبانيا، هولندا، الأردن والفلبين“، وثلاثة أشخاص من كل من ”الولايات المتحدة الأمريكية، بنغلاديش وفلسطين، وستة أشخاص من الهند“.

وقالت إن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء ”وام“.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعلن شفاء 4 حالات وتسجيل 50 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد من المخالطين القادمين من الخارج#الإمارات pic.twitter.com/LplkD33lz6 — UAEGov (@uaegov) March 24, 2020

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 4 حالات جديدة لمصابين بالفيروس، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى.

وأوضحت، في بيان، أن الحالات تعود لثلاثة أشخاص من باكستان وشخص من بنغلاديش، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 45.