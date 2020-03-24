الطب الصيني التقليدي يثبت فعالية في علاج ”كورونا“

أفادت مسؤولة صينية بأن الطب الصيني التقليدي أثبت خلال المعالجات السريرية فعاليته في علاج أكثر من 90 % من المصابين بفيروس كورونا في البر الرئيس للبلاد، وفقا لما نقلته وكالة أنباء شينخوا الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن يوي يان هونغ، المسؤولة في مجال الطب الصيني التقليدي بالحزب الشيوعي الحاكم.

وقالت يوي يان هونغ، خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس الإثنين، في مدينة ووهان، بؤرة انتشار كورونا، إن 74187 مصابا بكوفيد-19، أو 91.5 % من إجمالي حالات الإصابة المؤكدة، تلقوا العلاج بالطب الصيني التقليدي.

وأوضحت، أن جميع الوصفات بالطب الصيني التقليدي خففت الأعراض بشكل فعال وأبطأت من تطور المرض وحسنت معدل الشفاء وخفضت معدل الوفيات وعززت تعافي المرضى.

ولفتت إلى أن بلادها وضعت ”خطة “ فريدة للجمع بين الطب الصيني التقليدي والطب الغربي، وأنها ترغب في تشارك تجاربها وطرق العلاج الفعالة مع العالم.

بدوره، قال ليو تشينغ تشيوان، رئيس مستشفى بكين للطب الصيني التقليدي، إن نوعين من الأدوية الصينية التقليدية، وهما حبيبة ”جينهوا تشينغقان“ وكبسولة أو حبيبة ”ليانهوا تشينغون“، أثبتا فعاليتهما في علاج المرضى المصابين بكوفيد-19، من ذوي الحالات الطفيفة، بينما يمكن أن يساعد حقن شيوبيجينغ في علاج الالتهاب وخلل التخثر.

وحتى ظهر اليوم الثلاثاء، أصاب كورونا نحو 395 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 17 ألفا و200، فيما تعافى قرابة 104 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على: إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.