السودان يعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن السودان، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح: إن ”الحالة موجودة حاليًا في العزل الصحي، وهي لمواطن سوداني قدم للبلاد في الحادي والعشرين من آذار/مارس الجاري“.

وأشار صالح في تصريح لوكالة الأنباء السودانية الرسمية ”سونا“، إلى أن ”الإبلاغ عن هذه الحالة تم من داخل أسرته وهو أمر إيجابي، حيث تم عزل المخالطين له وتم إبلاغ الدولة العربية التي قدم منها“.

وبين أن ”هناك تعاونًا بين السودان والعديد من الدول في إطار تبادل المعلومات الصحية بشأن كورونا“.

وكان السودان قد سجل في الأيام الماضية إصابتين بالفيروس توفيت إحداهما.