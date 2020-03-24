البحرين تسجل ثالث وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية الثلاثاء، عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلد الخليجي إلى 3.

وأضافت الوزارة في بيان، أن حالة الوفاة الجديدة لمواطن عاد إلى البحرين مصابا بكورونا بعد قدومه من إيران.

وبلغ عدد الحالات المصابة بكورونا في البحرين حتى الثلاثاء 377، من ضمنها حالات الوفاة.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب كورونا نحو 393 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 17 ألفًا، فيما تعافى قرابة 104 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.‎