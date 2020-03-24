إيران.. وفاة كل 12 دقيقة بكورونا وطهران تتصدر بعدد الوفيات

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الدكتور كيانوش جهانبور، يوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد يقتل مواطنا إيرانيا كل 12 دقيقة، لافتا إلى أن العاصمة طهران تتصدر المحافظات تسجيلا للوفيات بالفيروس.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن جهانبور، في تصريحات خلال عرضه آخر تطورات فيروس كورونا في إيران، قوله: ”معدل الوفيات بكورونا في إيران وصل إلى حد أن كل 10 إلى 12 دقيقة يموت مواطن بهذا الفيروس، فيما ارتفعت نسبة الوفيات بكورونا في طهران إلى 13 %“.

وأضاف: ”من الممكن أن تكون نسبة وفيات المصابين بفيروس كورونا في بعض المحافظات أكثر أو أقل من طهران، ومع هذا فإن نسبة الوفيات مقارنة بمجموع عدد المصابين ليس كبيرا للغاية“، وفق ما نقلته عنه وكالة ”إيسنا“.

وأعلن جهانبور، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 24 ألفا و811، فيما بلغت الوفيات بالفيروس في إيران 1934، فيما أكد أنه لم تعد هناك نقطة أو منطقة واحدة في إيران باتت تخلو من فيروس كورونا، وذلك في ظل تسجيل أعداد متزايدة من المصابين بالفيروس.