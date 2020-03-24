ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 114

سجلت تونس يوم الثلاثاء، 25 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 114، في أكبر ارتفاع يشهده نسق الإصابات، تزامنا مع تشديد الإجراءات لفرض الحجر الصحي العام.

ولأول مرة تتخطى تونس عتبة الـ 100 مصاب، وتسجل 25 حالة جديدة في يوم واحد، بعد أن كان نسق ارتفاع الإصابات يزيد بتواتر يتراوح بين 3 و14 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة التونسية، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها بعد إجراء تحاليل على أكثر من 100 مشتبه بإصابته.

وتجري التحاليل الخاصة بالكشف عن الإصابة بالفيروس في مستشفى ”شارل نيكول“ بالعاصمة، وهو المركز الوحيد الذي يملك مختبرا مهيئا لإجراء هذه التحاليل في البلاد.

وتؤكد مصادر طبية في تونس أنه إذا توفرت الإمكانات لإجراء عدد أكبر من التحاليل يوميا ستكون الحصيلة أكبر وسيتم اكتشاف عدة إصابات أخرى، مشيرة إلى أن وجود مصابين مجهولين يثير المخاوف من تفشي العدوى.

وكانت السلطات التونسية أعلنت، في وقت سابق، أنها مرت إلى المرحلة الثالثة من انتشار وباء كورونا، وكشفت عن وجود ثلاث بؤر وبائية في العاصمة التونسية.

وأكد مديد عام الصحة بتونس، شكري بن حمودة ، أن منطقة سكرة بمحافظة أريانة، و منطقتي البحيرة والمرسى بمحافظة تونس العاصمة ، أصبحت بؤرا وبائية .

وأضاف بن حمودة ، في تصريح صحفي، أن وزارة الصحة ستعتمد آليات وقاية الدرجة القصوى ( الدرجة الرابعة) ، موضحا أن العدوى تنتقل بشكل سريع جدا.

والجدير بالذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت الأحد جزيرة جربة، جنوب البلاد، بؤرة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إثر تزايد عدد الإصابات فيها.