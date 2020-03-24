أستراليا تقيد عدد الحضور في حفلات الزفاف والجنازات لاحتواء الكورونا

حظرت أستراليا تناول المأكولات في صالات الطعام بمراكز التسوق، وحدت بقوة من عدد الحاضرين في حفلات الزفاف ومراسم الجنازات وبالتجمعات الاجتماعية؛ في إطار مساعيها لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للصحفيين في كانبيرا، بعد اجتماع طارئ مع حكام الولايات والمناطق: ”ستكون هذه تضحية كبرى، أعرف“، مضيفا أن ”عدد الحضور في حفلات الزفاف سيقتصر على خمسة على الأكثر، وسيقتصر في مراسم الجنازات على عشرة.

وحث موريسون الأستراليين على ”الحد من عدد الضيوف في منازلهم“، معلنا عن منع أنشطة مراكز التجميل ورسم الوشم والعلاج الطبيعي والخدمات الصحية المرتبطة بها، كما قرر حظر المزادات والأنشطة المقامة داخل منشآت عقارية.