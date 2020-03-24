غزة.. إغلاق المساجد أسبوعين للوقاية من ”كورونا“

قررت وزارة الأوقاف والشون الدينية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، إغلاق المساجد كافة لمدة أسبوعين متتاليَين؛ كإجراء احترازي للوقاية من وباء كورونا المستجد.

وقالت الوزارة التي تديرها حركة حماس في بيان: ”تقرّر وبإجماع علماء ومفتي قطاع غزة، إغلاق جميع المساجد؛ ابتداءً من فجر يوم غد الأربعاء، ولمدة أسبوعين“.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار ”الإجراءات الاحترازية والوقائية من تفشّي وباء كورونا القاتل“.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بالوباء إلى 60 حالة، غاليتها من مدن بالضفة الغربية المحتلة، وحالتين فقط من قطاع غزة.

وفي 12 مارس (آذار) الجاري، اتخذت لجنة متابعة العمل الحكومي (تديرها حماس) في قطاع غزة، سلسلة من القرارات لمواجهة خطر ”كورونا“.

وعلى إثر القرارات، تم منع سفر الأفراد عبر معابر القطاع حتى إشعار آخر إلا للحالات الضرورية القصوى للحد من انتقال العدوى، وإخضاع الوافدين كافة إلى القطاع للحجر الإلزامي. كما قررت اللجنة تمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى نهاية الشهر الجاري.

كما أفرجت وزارة الداخلية بالقطاع عن السجناء الذين قضوا ثلثي المدة، ومنحت إجازات بيتية للسجناء على خلفية الذمم المالية لمدة أسبوع قابلة للتجديد، ومنح إجازات بيتية لكل أصحاب القضايا البسيطة.