فنادق إيرانية ترفض اقتراح الحكومة استقبال المتعافين من كورونا

كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن اقتراح تقدمت به الحكومة بإقامة المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين تحسنت حالتهم الصحية في الفنادق أثناء قضائهم فترة النقاهة، بينما رفضت أغلب الفنادق استقبال هذه الحالات لما اعتبروه سيتسبب في خسائر لقطاع الفنادق.

وكان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي طالب المواطنين الذين تحسنت حالتهم الصحية بعد إصابتهم بفيروس كورونا قضاء فترة النقاهة في أماكن بعيدة عن منازلهم من بينها الفنادق والمنتجعات السياحية.

لكن أغلب الفنادق في إيران لا سيما التابعة للقطاع الخاص لم ترحب باقتراح وزير الصحة إذ أعلنت عن رفضها استقبال الحالات التي كانت مصابة بفيروس كورونا.

وأوضح نائب رئيس جمعية الفنادق في إيران، شهرام شيرواني، في تصريحات لوكالة ”مهر“ المحلية، يوم الثلاثاء: ”عدد قليل من فنادق القطاع الخاص أعلنت استعدادها قبول اقتراح الحكومة بإشغال الفنادق بمرضى كورونا بعد فراغ هذه الفنادق من النزلاء والسياح نتيجة أزمة الفيروس“.

وأضاف شيرواني أن ”أغلب فنادق القطاع الخاص لم ترحب بمقترح الحكومة، إذ من الممكن أن تنعكس استضافة المرضى الذين تحسنت حالتهم بعد الإصابة بكورونا أن سلبا على الفنادق وتفقد هذه الفنادق نزلاءها وسمتعها، إذ سيحجم السياح عن النزول في فندق كان استقبل مرضى كورونا“.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا المستجد، إذ أكد المتحدث باسم الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أنه لا يوجد نقطة أو منطقة واحدة في إيران باتت خالية من تفشي الفيروس.