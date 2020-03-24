تركيا.. تدابير جديدة لوقف انتشار ”كورونا“

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن تدابير جديدة سيتم اتخاذها في الأيام المقبلة، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الوزير بعد اجتماع اللجنة العلمية التي شكلتها وزارة الصحة، إنه ”مر نحو 104 أيام على ظهور الفيروس وقد رصِدت أول إصابة في الـ 10 من شباط/آذار الماضي، وكنت أعطيت المعلومات الخاصة بالأربع والعشرين ساعة الماضية، نحن دقيقون للغاية في العملية لقد اكتسبنا خبرة كبيرة في مكافحة الفيروس“.

وأضاف الوزير، ”أريد أن أخاطب كبار السن. تقع على عاتقنا مسؤولية التأكد من عدم تأثرهم. يحتاج هذا المجتمع إلى تجربة حياتكم. أبناؤكم بحاجة إلى نصائحكم. لا يمكنكم القيام بذلك وأنتم مرضى. لا يمكنكم أن تفعلوا ذلك بينما أنتم في حالة مرضية خطيرة. اقبلوا هذه النصيحة. لا تخاطروا بالوقت الذي أمامكم. نريد أن نتخطى هذا الوضع بأقل قدر ممكن من الخسائر ونتغلب على هذا الوضع معا. لقد تم تقييد خروجكم من المنزل“.

وأكد أن ”الوزارة تدعم المؤسسات والمنظمات في دراسات تطوير اللقاحات، لافتا إلى ”تقديم الدعم دون قيود وفقا لاحتياجات الجامعات والمراكز التي خاطبناها، لقد كسبنا الكثير من الوقت واتبعنا سياسة متزنة. تجنبنا الممارسات التي من شأنها أن تسبب الانتشار عبر نشر الذعر، لدينا الفرصة للتغلب على هذه الأيام الصعبة“.