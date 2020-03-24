إيران تسجل وفاة 122 حالة جديدة بفيروس كورونا وعدد الوفيات يرتفع إلى 1934

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، الثلاثاء، عن تسجيل 122 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يرتفع عدد الضحايا إلى 1934 منذ الإعلان عن ظهور فيروس كورونا في البلاد في الـ19 من فبراير الماضي.

ونقلت الصحافة الإيرانية عن جهانبور قوله، إن ”إيران سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1762 إصابة جديدة، و122 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد“.

وأشار إلى أنه وفقا لهذه الإحصائيات فقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 24811، وعدد المتوفين 1934 وعدد المتعافين إلى 8913 شخصا“.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني زعم في وقت سابق عن انخفاض معدل الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر في محافظة قم وسط البلاد في الـ 19 من فبراير الماضي.