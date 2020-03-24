مسؤول إيراني: أعداد المصابين بكورونا أضعاف المعلن عنها

اعتبر مسؤول إيراني أن عدد حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد أضعاف المعلن عنها وذلك نتيجة انتقال المواطنين إلى المدن دون رصد حالات إصابتهم.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية عن روزبه رجايي، مساعد جامعة العلوم الطبية بمدينة تبريز غربي إيران قوله: ”لقد بلغت حالات الوفاة بفيروس كورونا في محاظة آذربيجان الشرقية إلى 88 شخصا وهذا الرقم فقط لمن راجع المستشفيات، فهناك أضعاف هذا الرقم من المصابين الذين لا يزالون يتنقلون دون رصد إصابتهم“.

وأضاف مساعد جامعة العلوم الطبية بمدينة تبريز أن عدد المصابين بالفيروس في محافظة أذربيجان الشرقية ارتفع إلى 937، وأن أكبر خوف لدينا هو عدم اتباع التحذيرات الصحية حيث لا يزال هناك الكثير ممن يتنقلون في المدن وربما يكونون ناقلين للفيروس دون علم“.

يأتي ذلك في ظل تسجيل إيران أعدادا متزايدة من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حيث أكد المتحدث باسم الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أنه لا يوجد نقطة أو منطقة واحدة في إيران تخلو من فيروس كورونا.