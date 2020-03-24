دعوة مرتادي مركز تجاري سعودي لفحص ”كورونا“ بسبب بصقة

دعت محافظة بلجرشي في منطقة الباحة السعودية، مرتادي أحد المراكز التجارية الذي جرى إغلاقه أخيرا بعد الاشتباه بتعمد مقيم آسيوي البصق على عربات التسوق، مراجعة أقرب مركز صحي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، خاصة من تسوقوا يوم الجمعة الماضي.

وقال حساب ”بلجرشي الآن“ عبر تويتر، إن المحافظة تطلب من المتسوقين في السوق التجاري الذي تم إغلاقه التوجه إلى أقرب مركز صحي للتأكد من خلوهم من كورونا، وذلك للاشتباه بتعمد مقيم البصق على عربات التسوق.

وألقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق القبض على مقيم، تعمد البصق على عربات التسوق لأحد الأسواق، إذ تم إغلاق المركز احترازيا للتعقيم، فيما تم التحفظ على العامل وبقية العمال في السوق لإجراء الفحص الطبي عليهم للتأكد من سلامتهم.