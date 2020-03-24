 ألمانيا تسجل 4764 حالة إصابة بكورونا في يوم واحد – إرم نيوز‬‎

ألمانيا تسجل 4764 حالة إصابة بكورونا في يوم واحد

ألمانيا تسجل 4764 حالة إصابة بكورونا في يوم واحد

المصدر: رويترز

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 4764 حالة خلال يوم ليصل إلى 27436 حالة.

وأضاف أن 114 شخصا توفوا بزيادة 28 شخصا عن العدد الذي نشر يوم الاثنين وهو 86 شخصا.

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