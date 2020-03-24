تعرف على فوائد القرنبيط والبروكلي والملفوف لصحتك‎

أظهرت العديد من الدراسات أن الوجبات الغذائية الغنية بخضراوات مثل القرنبيط والبروكلي، والفجل، والملفوف، واللفت وغيرها تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

لكن، أشارت دراسة حديثة إلى أن الـ ”بيني فورت“ يمكنه خفض مستويات الكوليسترول الضار بنسبة 6 %.

والـ ”بيني فورت“ هو نوع من البروكلي يعمل على زيادة مستويات الجلوكورافينين 3 مرات، وهو عنصر طبيعي يساعد في منع أنواع من السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم.

ولاختبار مدى التأثير الذي يحدثه ”بيني فورت“ أعطى الباحثون للمشاركين إما 400 جم من البروكلي أو البيني فورت أسبوعيا لمدة ثلاثة أشهر.

ولم يكن هؤلاء المشاركون يخضعون لأي قيود غذائية، لكنهم أضافوا البروكلي إلى نظامهم الغذائي العادي لمدة 12 أسبوعا.

وبعد 3 أشهر، انخفضت مستويات الكوليسترول الضار ”البروتين الدهني المنخفض الكثافة“ في الدم بنسبة 6 % في المتوسط.

ويعد ارتفاع مستويات البروتين الدهني المنخفض الكثافة عامل خطر لأمراض القلب، حيث يمكن أن يؤدي إلى تراكم الكوليسترول في الشرايين.

وعلى الرغم من أن نسبة الانخفاض صغيرة، لكن، حتى انخفاض ولو بنسبة 1 % في نسبة الكوليسترول الضار ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي بنسبة 2%.

من ناحية أخرى يساعد ”الجلوكورافينين“ الموجود في البروكلي، أجسامنا على تحسين التمثيل الغذائي ”الأيض الخلوي“، حيث يتم تحويل السكر والبروتين والدهون إلى طاقة.

فإذا كانت هذه العملية لا تعمل بشكل صحيح، فعندئذ يتحول الطعام الذي نتناوله إلى الكثير من الدهون أو السكر، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

كذلك يقوم الجسم بتحويل الجلوكرافينين إلى مركب نشط يسمى الكبريتان الذي ينشط الجينات المحددة المعروفة باسم الجينات ”المضادة للأكسدة“.

وهذه الجينات، كجزء من جهاز المناعة لدينا، يمكن أن تحمي أجسامنا من العديد من الأمراض والسموم البيئية، كما أنها تحفز دفاعات أجسامنا لتعديل التمثيل الغذائي وتقليل إنتاج الكوليسترول الضار.