المغرب يبدأ استعمال دواء الملاريا لمعالجة مرضى كورونا

صرحت وزارة الصحة المغربية للمستشفيات باستعمال دواء مضاد للملاريا في علاج المصابين بفيرسو كورونا المستجد، مع الحرص على حسن إدارة المخزون المتوفر منه.

و بعث وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، مساء الاثنين، كتابا رسميا إلى مديري المراكز الطبية الجامعية والمديرين الجهويين للصحة، لاتخاذ مجموعة من التدابير لتنظيم المخزون المتوفر من عقاري ”كلوروكين“ و ”هيدروكسيكلوروكين“، وتوزيعهما على مناطق المملكة كافة.

وأكد الكتاب على عدم بيع هذا الدواء في الصيدليات إلا بناء على وصفة طبية، مع الحرص على وصول الدواء إلى المرضى، و المتابعة من خلال سجل خاص.

وسبق أن صرحت مجموعة ”سانوفي“ الدوائية الفرنسية أن الدواء المضاد للملاريا كشف عن نتائج واعدة في معالجة المرضى بفيروس كورونا المستجد ، كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يومين أن الكلوروكوين، حصل على الموافقة في الولايات المتحدة كعلاج من الفيروس الذي أفزع العالم.