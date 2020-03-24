 المغرب يبدأ استعمال دواء الملاريا لمعالجة مرضى كورونا – إرم نيوز‬‎

المغرب يبدأ استعمال دواء الملاريا لمعالجة مرضى كورونا

المغرب يبدأ استعمال دواء الملاريا لمعالجة مرضى كورونا

المصدر: أمينة بنيفو- إرم نيوز

صرحت وزارة الصحة المغربية للمستشفيات باستعمال دواء مضاد للملاريا في علاج المصابين بفيرسو كورونا المستجد، مع الحرص على حسن إدارة المخزون المتوفر منه.

و بعث وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، مساء الاثنين، كتابا رسميا إلى مديري المراكز الطبية الجامعية والمديرين الجهويين للصحة، لاتخاذ مجموعة من التدابير لتنظيم المخزون المتوفر من عقاري ”كلوروكين“ و ”هيدروكسيكلوروكين“، وتوزيعهما على مناطق المملكة كافة.

وأكد الكتاب على عدم بيع هذا الدواء في الصيدليات إلا بناء على وصفة طبية، مع الحرص على وصول الدواء إلى المرضى، و المتابعة من خلال سجل خاص.

وسبق أن صرحت مجموعة ”سانوفي“ الدوائية الفرنسية أن الدواء المضاد للملاريا كشف عن نتائج واعدة في معالجة المرضى بفيروس كورونا المستجد ، كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يومين أن الكلوروكوين، حصل على الموافقة في الولايات المتحدة كعلاج من الفيروس الذي أفزع العالم.

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