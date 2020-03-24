بارقة أمل.. اختبار علاج من دم المرضى المتعافين من كورونا

يخطط مسؤولو الصحة في نيويورك لجمع البلازما من دم الأشخاص المتعافين من الفيروس التاجي الجديد ”كورونا“، وحقن السائل الغني بالأجسام المضادة في المرضى الذين ما زالوا يحاربون الفيروس، على أمل القضاء على حصيلة تفشي الفيروس التاجي المتزايد.

وبذلك تكون ولاية نيويورك أول ولاية أمريكية تختبر العلاج بالدم، وفقًا لما ذكرته شبكة ”nbcnews“.

وأكد حاكم الولاية أندرو كومو خلال مؤتمر صحفي، أن العلاج، المعروف باسم ”بلازما النقاهة“، يعود إلى قرون، وقد استخدم خلال وباء الإنفلونزا عام 1918 في عصر قبل اللقاحات الحديثة والأدوية المضادة للفيروسات.

ويقول بعض الخبراء أن العلاج، على الرغم من أنه بدائي إلى حد ما، إلا أنه قد يكون أفضل أمل لمكافحة الفيروس التاجي الجديد حتى يمكن تطوير علاجات أكثر تعقيدًا، والتي قد تستغرق عدة أشهر.

وقال كومو: ”إنها مجرد تجربة للأشخاص الذين هم في حالة خطيرة، ولكن هيئة الصحة في ولاية نيويورك تعمل على هذا الأمر مع بعض أفضل وكالات الرعاية الصحية في نيويورك ونعتقد أنها تبشر بالخير، ونحن سنبدأ هذا الأسبوع“.

وشهدت نيويورك ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الأيام الأخيرة، مع وجود حوالي 20ألف حالة مؤكدة وأكثر من 150 حالة وفاة حتى بعد ظهر يوم الاثنين.

وقال مسؤولو الصحة بالولاية إنهم يتوقعون الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء لبدء تجربة البلازما في الأيام المقبلة.

وأكد متحدث باسم إدارة الغذاء والدواء لوكالة أن بي سي نيوز“ أن الوكالة ”تعمل على وجه السرعة لتسهيل تطوير وتوافر“ بلازما النقاهة“.

وأشار مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي إلى العلاج كخيار واعد لمكافحة المرض على المدى القريب.

وتعود الطريقة -التي تقوم بشكل أساسي بحصاد الأجسام المضادة لمكافحة الفيروسات من دم المرضى المصابين سابقًا إلى أكثر من قرن، لكنها لم تستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة منذ عقود.

وتشير التقارير الأولية الواردة من الصين إلى أن بلازما النقاهة قد تكون فعّالة أيضًا في تخفيف آثار فيروس كورونا.

لكن العلاج لا يخلو من المخاطر؛ فهناك خطر في إعطاء المريض نوعًا خاطئًا من الدم أو نقل مسببات الأمراض الأخرى عن غير قصد في عملية نقل الدم، ولكن التطورات الأمنية على مدى العقدين الماضيين جعلت النتائج السلبية نادرة.