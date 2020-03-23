كورونا يحول حلبة للتزلج في مدريد إلى مشرحة لحفظ الموتى

المصدر: أ ف ب

قال مسؤولون محليون انه تم تحويل حلبة للتزلج على الجليد داخل مركز تجاري في مدريد الى مشرحة موقتة اليوم الإثنين، للتعامل مع ارتفاع عدد الوفيات في العاصمة الإسبانية بسبب فيروس كورونا.

وصرحت متحدثة باسم مجلس مدينة مدريد أن حلبة التزلج في مركز التسوق بالاسيو دي هييلو (قصر الثلج) التي تتسع لنحو 1800 متزلج، ستستخدم ”لحفظ الجثث“.

وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا، وهي واحدة من الدول الأكثر تضررا في العالم، إلى 2182 اليوم الإثنين، بعد وفاة 462 شخصا في 24 ساعة، وسجل أكثر من نصف الوفيات في مدريد.

وفي وقت سابق الإثنين ذكرت بلدية مدريد إن المقابر العامة الـ14 في المدينة ستتوقف عن قبول مزيد من الجثث لأن الموظفين هناك ليست لديهم معدات مناسبة للوقاية.

وقالت حكومة مدريد الإقليمية في بيان: ”بدأت الاستعدادات حتى يتسنى للمنشآت التي وفرها قصر الجليد استقبال الجثث وتسهيل عمل خدمات الجنازات في مواجهة هذا الوضع الاستثنائي“.

وأضافت: ”سيبدأ استخدام هذه المشرحة الموقتة في الساعات القادمة.. هذا إجراء موقت واستثنائي يهدف إلى تخفيف آلام أفراد أسر الضحايا والوضع الذي تواجهه المستشفيات في مدريد“.

ويقع المركز التجاري في حي هورتاليزا شمال مدريد، وليس بعيدا من مركز إيفيما للمؤتمرات الذي تم تحويله إلى مستشفى ميداني لمرضى فيروس كورونا يضم إجمالي 5500 سرير.

وبموجب اتفاق بين حكومة مدريد الإقليمية ووزارة الدفاع الجمعة، بدأ الجنود بالمساعدة في نقل جثث المتوفين بالفيروس إلى المشارح.